Россияне стали более требовательными к покупке машин китайских брендов

Последние полгода в России происходит активная трансформация рынка китайских машин. По мнению директора по продажам в компании «Панавто» Дмитрия Зазулина, он переходит от «голодного» спроса к фазе зрелого, обоснованного выбора. О том, почему марки из Поднебесной уверенно составляют конкуренцию европейским брендам, эксперт рассказал редакции Quto.

Сегодня рынок китайских автомобилей демонстрирует признаки перехода от спонтанной покупки к обоснованному выбору. В 2022–2023 годах автомобилисты ориентировались в основном на наличие машин у дилеров и быстрые сроки поставки. В 2025 году особое внимание обращают уже на комплектацию, репутацию бренда, отзывы блогеров и рекомендации знакомых. Все важнее становятся не только технические характеристики, но и эмоции, связанные с брендом.

Не последнюю роль в формировании имиджа китайских автомобилей сыграло их появление в корпоративных парках. Исследование РОМИР показало, что те, кто регулярно ездит на такси, включают марки из КНР в топ-3 машин для комфортных поездок.

Благодаря активному информированию покупатели стали лучше разбираться в рынке китайских машин и теперь уделяют выбору больше времени. При этом Китай все еще входит в «пятёрку» стран с самыми большими продажами в России. То есть спрос замедлился, но остался на высоком уровне, объясняет эксперт. В будущем он может вырасти в том числе благодаря финансовой поддержке от государства. На таких условиях уже работает, например, Voyah. Локализованное в России производство позволило бренду участвовать в программе субсидированного кредитования.

По прогнозам аналитиков, китайские марки не только сохранят, но и расширят свое присутствие на рынке. Сейчас 6% автопарка страны, то есть каждый 17 автомобиль, — из Китая. При сохранении темпов уже к следующему году «китайцы» могут обогнать американские и французские бренды.

Текущие изменения на российском рынке происходят на фоне увеличения ввоза и продаж марок из КНР по всему миру. В 2024 году экспорт Китая вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом и составил более 6 миллионов автомобилей. Темпы реализации тоже активно растут. Например, в мае 2025 года доля продаж в Европе составила 5,9% от общего объёма, что вдвое превышает показатели за этот же период в прошлом году.

Повсеместный рост показывает, что популярность китайских автомобилей — закономерный шаг на фоне своевременной адаптации автопрома КНР к меняющимся глобальным стандартам качества, дизайна и цифровизации.