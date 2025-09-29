Китайский автопром нацелился на продажи 40 миллионов машин в год

Автомобильная промышленность КНР готовится к масштабному рывку в ближайшие годы. Согласно прогнозу Цуй Дуншу, занимающего пост генерального секретаря Китайской ассоциации легковых автомобилей, в течение следующих пяти лет ежегодные продажи машин в стране могут перевалить за отметку в 40 миллионов единиц.

© Quto.ru

Значительная часть этого роста придётся на международные рынки. Ожидается, что экспорт достигнет объёма в 10 миллионов автомобилей. Более того, к 2030 году поставки китайских машин за рубеж имеют все шансы удвоиться.

Основой для такого оптимизма служит значительный потенциал внутреннего рынка. Дуншу обратил внимание на разницу в уровне автомобилизации. Сейчас в Китае на 1 000 жителей приходится всего 250 автомобилей. По данным Международной организации производителей автотранспортных средств, в 2020 году в Европе этот показатель равнялся 641 машине, а в США — 860.

Значительные перспективы открываются в менее развитых регионах страны, например, в центральных и западных провинциях, а также сельской местности, где уровень владения автомобилями может в будущем догнать и даже превзойти показатели мегаполисов вроде Пекина и Шанхая, считает Дуншу.

Важным направлением роста также станут страны так называемого глобального Юга. В Китае к ним относят все страны Азии, Ближнего Востока, АСЕАН, Африки и Латинской Америки. По мнению аналитиков, потребители в этих развивающихся государствах будут отдавать предпочтение доступным по цене китайским маркам, а не подержанным автомобилям от мировых автогигантов.

Дополнительным стимулом для обновления парка может стать активный переход на электромобили. Срок их службы оценивается примерно в 10 лет, что почти вдвое меньше, чем у обычных машин с бензиновыми двигателями, рассчитанных в среднем на 18 лет. Это ускорение естественным образом подстегнёт спрос. Уже сейчас электрификация играет ключевую роль. Так, в прошлом году из 31,4 миллиона проданных в Китае автомобилей более 40% составили электромобили.

Правительство страны поддерживает эти амбициозные планы. Были утверждены меры, которые должны обеспечить стабильное развитие отрасли как минимум до 2026 года, включая предотвращение чрезмерной конкуренции (те самые ценовые войны) и развитие технологий беспилотного вождения. Динамика рынка уже демонстрирует положительную тенденцию. Так, в августе 2025 года розничные продажи легковых автомобилей местного производства выросли почти до 2 миллионов единиц (1,995 миллиона), что на 5% больше, чем в августе прошлого года, когда было продано 1,906 миллиона машин.