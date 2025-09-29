Бюджетный Chevrolet Cobalt получил обновленный двигатель

UzAuto Motors выпустил обновленный двигатель B-DOHC (B15D2) для Chevrolet Cobalt

UzAuto Motors анонсировал новый двигатель B-DOHC (B15D2) для Chevrolet Cobalt 2025 модельного года.

Новый мотор укомплектован системой DVCP (Dual Variable Camshaft Phasing), аналогичной системе Vanos от BMW, с фазовращателями на каждом распредвале. Это решение позволяет варьировать длительность фаз впуска и выпуска.

Также был создан новый блок управления и обновлены параметры автоматической коробки передач.

Система DVCP регулирует время открытия и закрытия клапанов на впуске и выпуске. При низких оборотах распредвалы смещаются, что способствует лучшему наполнению цилиндров смесью и повышает тягу с холостого хода.

На средних и высоких оборотах происходит оптимизация подхвата, ускорения и расхода топлива. Это устраняет провалы при разгоне, особенно при смене передач между второй и третьей, а также делает отклик на газ более отзывчивым.

Обновление способствовало увеличению крутящего момента на низких оборотах и улучшению общих характеристик двигателя, что делает его более динамичным. Кривая мощности стала более ровной, что положительно сказалось на повседневном использовании автомобиля.