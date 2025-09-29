Водитель из Самары ездил на "Газели" с неприличной надписью на лобовом стекле

Во время рейда сотрудники ГИБДД остановили "Газель", на лобовом стекле которой была размещена надпись скотчем с использованием ненормативной лексики.

© СОВА

Водитель объяснил поступок желанием выделиться среди остальных участников дорожного движения. Мужчина считает, что это способ самовыражения. Однако данное "творчество" является нарушением законодательства.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, наличие посторонних предметов на лобовом стекле препятствует полному обзору дороги. Статья влечет предупреждение или административный штраф 500 рублей.

Ранее стало известно, что широкомасштабные рейды в 63-м регионе продлятся до 28 сентября.