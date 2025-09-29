Ему нет альтернативы: владельцы про Lada Largus

Универсал Largus с огромным салоном и атмосферным «один и пять» на механике — народный любимец. В службах доставки помогает, и в семейных делах незаменим. Пользователи автомобиль любят, причём некоторые буквально не видят ему альтернатив. На первый взгляд, недостатков у него и правда нет, а минусы можно простить за впечатляющий набор потребительских качеств. А как обстоят дела на самом деле? Об этом мы узнали, проштудировав отзывы владельцев на Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Начнём с отнюдь не безоблачного опыта Вадима: «Общее впечатление положительное. Несколько неприятных моментов не позволяют заявить о восторге от автомобиля. Первая неприятность это обрыв ремня ГРМ через 35000 пробега после замены ГРМ у официала. Официал дает гарантию на замененный ГРМ 1 мес или 5000 км. (или близко к этому). Вторая неприятность это зарядный генератор. История такая: заехал к официалу (не помню причину), забираю машину — горит лампа АКБ. Прошу официала разобраться -неисправен генератор, «генераторов нет, мы ремонтом генератора не занимаемся, ничем помочь не можем». Погрузившись в проблему выяснилось, что на данную модель оригинал генератора не найти а аналог работает не долго. В общем специализированные конторы не горят желанием связываться с генератором данной модели. Третья неприятность вытекает из первых двух, это официалы — поддержка никакая. Запись за неделю, цены как у официала, проблемы с машиной решают не все, нести ответственность за свою работу и материалы желанием не горят».

«Владел около года, короткая передача, особенно пятая, высокий расход движка не позволяет назвать машину идеальной. Но неубиваемая подвеска вместе с вместительном семи местным салоном оставляют машину вне конкуренции в рамках бюджетных автомобилей. Особенно радует езда по неровности, тут логановская подвеска на высоте, так и колесная база в 3 метра создаёт плавность хода. Единственное, то вышло из строя — сцепление, а чтобы его заменить — над вначале всё разобрать и только потом узнаешь, какое именно сцепление стоит на машине. В остальном машина не подводила. Кондиционер конечно слабоват для такого салона», — поведал Азбеков Александр.

У Александра Б. схожие замечания: «Короткая пятая и высокий расход надёжного к4м не позволяют назвать эту машину идеальной. Но неубиваемая подвеска Б0 вкупе с вместительным 7-ми местным салоном оставляют машину вне конкуренции в рамках своего бюджета. Особенно радует как проходит неровности, тут и знаменитая логановская подвеска, так еще и колесная база растянута до 3-х метров, максимальная плавность хода.

Единственное что вышло из строя — потекли сальники приводов после простоя в несколько месяцев. В остальном машина не подводила. Еще кондей слабоват для такого большого салона. Конечно сюда просится автомат и круиз, которых с салона не ставилось ни в какой комплектации, и это странно».

Свои пять копеек внёс Павел: «Владею Ларгусом уже целый год, проехал 85 тысяч км. Машина оказалась на удивление надёжной — за всё время только плановое ТО и никаких поломок. Подвеска действительно впечатляет — глотает любые ямы и неровности, даже на грунтовке не пробивается. Расход топлива в городе около 10 литров, на трассе 6.5-7 литров, что вполне устраивает.

Сборка порадовала — всё аккуратно, ничего не скрипит, все детали промаркированы. Единственное, что напрягает — коробка передач с короткими передачами, особенно в городе неудобно. Но для семьи с детьми и перевозки грузов — это идеальный вариант. Клиренс позволяет спокойно ездить по просёлочным дорогам. Рекомендую для практичных людей, которым нужен надёжный и недорогой автомобиль».

Денис Сикоркин в целом доволен, но жалуется на ржавчину: «Вместительность салона поражает. Влезет всё. Брал для работы , в ТЧ командировки: энергоёмкость подвески в сочетании с низкими затратами на обслуживание это пушка. Жаль что новые они стоят по 2 мульта.

Только вот пятая передача на этой коробке слишком коротка. Двигатель при скорости 120км крутит 3500 . Расход при этом режиме 9.5 л. Ресурс реношного к4м поволяет это делать. Движок отличный! Работает ровно, даже при большом пробеге . А вот кузов не может похвастаться : коррозия проникает везде. Двери по низу особенно. Отличне сочетание цена /качество для такого рода автомобиля . Берите не пожалеете».

Марат так и вовсе не видит альтернатив «Ларгусу»: «Да, от добра добра не ищут! Просто купил Ларгус на 5 лет моложе и снова доволен, ка слон! Просто не вижу для себя альтернативы. Машина нужна для работы и это оптимальный вариант. Просто брать какой то другой вариант типа пирожка Рено или Ситроена а во сколько потом обойдётся обслуживание? И будут ли запчасти в будущем со всеми этими санкциями? Так что ребята нету, нету альтернатива ларгусу на просторах российской федерации для обычного работящего человека-сантехника, как я, что ещё можете придумать микроавтобус за 7000000, так он мне никогда в жизни не окупится. Ларгус только Ларгус, только отечественный автопром».

Чрезвычайно интересен опыт пользователя с ником borlanden. Он работал в службе доставки и в течение полутора лет буквально жил в шести разных Lada Largus: «Все они были разных комплектаций и годов, но, впринципе, суть одна.

Единственное весомое отличие — Ларгус на Реновском движке, и Ларгус на нашем шестнаре. По первости я ездил на довольно стареньком варианте с французским двигом с пробегом под 300. Скажу я вам, пересев со временем на вариант на шестнаре (при чем с нулевым пробегом, компания взяла новую с завода, досталась мне с пробегом 70км), Ларгус на реношном двиге реально прыткий, динамичный и быстрый авто, который рвал с места сразу с низов. Как только я пересел на отечественный двиг, я понял, насколько это УГшные двиги — оборотистые и затупные, медленно реагирующие.

В целом машина неприхотливая, от обслуги до обслуги, но у напарников некоторые тачки часто делали мозги. Может, мне просто повезло. Подвеска выше всяких похвал, это реально топ, мягкая, проезжает буквально всё и незаметно, служит долго. Вместительная, спору нет В ней всё есть, и мультимедиа штатный, и кондер, и стеклоподъёмники, и бортовой комп, абс, подушки безопасности

Салон в целом опрятный, чёрный с серебром, мне нравится Приборка приятная

В целом клиренс достаточный, чтобы проехать большинство трудностей на дороге Расход небольшой, до 10л

В целом, если для работы — вполне отличный авто, вопрос конечно в цене После 1.5 лет вождения этого авто почти без выходных, лично я более ни ногой, но в целом машину похвалить можно

Это всё при том, что все эти машины максимально отжимались, компания полностью их обслуживала, потому они особо сильно не жалелись, и машины с пробегом +-300 по ощущениям, статистике и аналитике имели еще довольно приличный ресурс».