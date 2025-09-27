Новый Kia Sorento получил очень экономичную версию

Kia представила Sorento Hybrid 2026 с новой версией X-Line SX Prestige AWD.

Компания Kia анонсировала обновленную версию Sorento Hybrid 2026 модельного года. Главным новшеством стала отделка X-Line SX Prestige AWD, которая заменяет предыдущую версию SX Prestige.

Она включает в себя 19-дюймовые диски, темные элементы декора и новые эмблемы. Базовая версия EX все еще идет с передним приводом, полный привод предлагается за дополнительную плату в размере 150 тыс. рублей.

Цены на модель немного увеличились: стартовая стоимость теперь составляет $38 890 (приблизительно 3,25 млн рублей), в то время как верхняя версия X-Line SX Prestige AWD оценивается в $47 190 (около 4 млн рублей).

Для EX также доступен новый пакет Premium стоимостью 167 тыс. рублей, который включает панорамную крышу, аудиосистему BOSE и улучшенную подсветку салона. Все версии получили обновленное рулевое колесо с функцией контроля касания.

Технические характеристики Sorento Hybrid остались без изменений: 1,6-литровый турбомотор с мощностью 177 л.с. работает в сочетании с электродвигателем, обеспечивая общую мощность 227 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Ускорение до 100 км/ч занимает чуть более 7 секунд. Расход топлива составляет всего 6,5 л/100 км для переднеприводной версии и 6,9 л/100 км для полноприводной.