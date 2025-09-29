В Ингушетии реконструируют 26 километров федеральной трассы "Кавказ"

В Ингушетии по федеральной инвестиционной программе реконструируют 26-километровый участок федеральной автомобильной дороги "Кавказ".

© Российская Газета

Проект предусматривает не только полную модернизацию существующей дорожной инфраструктуры, но и создание новой кольцевой развязки. Благодаря реконструкции, в том числе, улучшится безопасность движения на пересечении двух оживленных улиц в Назрани. До сих пор этот участок дороги считался крайне сложным, зоной повышенной опасности для водителей и пешеходов.

Также для удобства выезда автомобилей на федеральную трассу строители сделают более широкой переходно-скоростную полосу разгона. Радиус разворотной петли для общественного и грузового транспорта расширится до 27 метров, а ширина дорожного полотна увеличится до 63 с половиной метров.

- Когда работы завершатся, движение на аварийно опасном участке дороги будет более безопасным и комфортным, улучшится доступ к социально значимым объектам, расположенным вдоль федеральной трассы, что имеет большое значение для всех жителей республики, - рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Например, водителям легкового транспорта и маршруток будет проще заехать на назрановский автовокзал.

После завершения работ повысится категория автомобильной дороги, она будет полностью соответствовать современным стандартам безопасности и пропускной способности.

Проект реконструкции 26 километрового участка трассы "Кавказ" предусматривает расширение проезжей части с двух до четырех полос с разделением встречных потоков.