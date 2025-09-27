Все китайские автомобили хотят оснащать механическими дверными ручками

В Китае разработали новые правила, касающиеся безопасности дверных ручек автомобилей. Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) представило проект национальных стандартов, который будет обсуждаться до 22 ноября 2025 года. Цель документа – привести в порядок конструкции скрытых и выдвижных ручек.

Каждая дверь, кроме крышки багажника, обязана иметь внешнюю ручку с механической функцией открывания. В случаях аварий, связанных с нагреванием аккумулятора, боковые двери должны открываться внешними ручками без каких-либо инструментов. Стандарты также устанавливают минимальный размер ручек для удобства захвата – не менее 60×20×25 мм. При наличии электрических внутренних ручек должны быть предусмотрены и механические запасные ручки.

Внутренние ручки должны быть четко видны, находиться не более чем в 300 мм от краев дверей и располагаться в определённых зонах относительно мест для сидения.

В интервью китайскому изданию CNAutoNews заместитель директора Китайского научно-исследовательского института автомобильной стандартизации Жун Хуэй пояснил, что новые стандарты разработаны на основе обширных исследований с участием более 20 компаний и 63 моделей автомобилей.