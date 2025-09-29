Пешеходы-нарушители стали причиной трети ДТП в 2025 году

Осень традиционно связана с повышенной аварийностью. Именно эта проблема легла в основу Всемирного дня без автомобиля, который инициирует сентябрьские мероприятия в поддержку пешеходной среды.

Первые шаги к повышению внимания к пешеходам зародились в России еще 20 лет назад, когда практически весь мир столкнулся со всплеском аварийности. Тогда жители городов захотели хотя бы один день провести в роли пешеходов или пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если в начале 2000-х это были в основном велосипеды и простые самокаты, то сегодня на смену им пришли электрические наследники: электросамокаты, электровелосипеды, моноколеса и т.д. Смысл дня без авто - убедить даже ярых автомобилистов в том, что передвигаться по городу можно и иным путем. Кроме того, маршрут без автомобиля улучшает экологическую обстановку: один день "без руля" - это шанс дать городу и его жителям вдохнуть полной грудью.

И что примечательно, все больше горожан стали использовать автомобиль лишь по выходным, а в будни перемещаются на метро, автобусах или на тех самых средствах индивидуальной мобильности.

Новые вызовы

Однако вместе с популярностью альтернативных транспортных средств появились и новые вызовы. "Водители" экологичных электросамокатов и электровелосипедов показали себя как непредсказуемые участники дорожного движения. Водители и пешеходы, привыкшие к классическим схемам, столкнулись с неожиданной проблемой: город оказался не готов к массовому появлению нового вида транспорта.

Рост аварийности стал стремительным. Только в столичном регионе в 2023 году было зафиксировано 3 100 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, из них 43 - со смертельным исходом. В 2024 году по всей стране произошло 4 426 ДТП, погибли 54 человека, включая 6 детей, травмы получил еще 4 591 человек. Но уже в 2025 году ситуация начала меняться: за первые шесть месяцев зарегистрировано 1 513 ДТП, погибли 23 человека, в том числе 4 ребенка, ранены 1 572 человека.

Главная причина повышенной аварийности первых лет - отсутствие правил и культуры использования СИМ. Для многих они были диковинкой, но диковинкой небезопасной.

Кто чаще виноват в аварии?

В период, когда большинство становятся пешеходами, важно напомнить и об авариях с ними. Дорожно-транспортное происшествие никогда не случается само по себе: за каждым из них стоит нарушение правил одним или несколькими участниками движения, чаще всего водителями. В 2025 году на российских дорогах 72% наездов на пешеходов произошли из-за нарушений, совершенных автомобилистами. За полгода зафиксировано 5 867 таких аварий.

Напоминать водителям о том, что автомобиль - источник повышенной опасности, приходится разными способами, от информационных кампаний до внушительных штрафов. Одним из эффективных инструментов были и остаются комплексы фотовидеофиксации, установленные на пешеходных переходах. Они буквально заставили водителей останавливаться и пропускать людей. Но это решение работает лишь в отношении одной стороны - автомобилистов.

Нарушающие правила пешеходы стали причиной трети наездов, однако именно в таких авариях происходит 70% смертей. Тяжесть последствий в подобных условиях в три раза выше, чем в случае нарушения правил дорожного движения водителем. Главное и самое распространенное нарушение со стороны пешеходов - переход дороги вне пешеходного перехода. На такие эпизоды приходится 60% всех наездов и 75% смертей. Причина кроется в том, что пешеходы, в отличие от водителей, не сдают экзамен по правилам дорожного движения. Большинство из них действуют "по наитию": кто-то излишне осторожен и начинает перебегать в последний момент, а кто-то демонстративно игнорирует правила, переходя на красный свет или вне "зебры".

Но пешеход, как и любой другой участник дорожного движения, обязан соблюдать ПДД. Это закреплено в законе и направлено на защиту самого человека. Пешеходы должны двигаться только по тротуарам или пешеходным дорожкам, при их отсутствии - по обочине навстречу транспорту, как бы парадоксально это ни звучало. В темное время суток или при плохой видимости за городом использование светоотражающих элементов обязательно. На регулируемых пешеходных переходах требуется соблюдать сигналы светофора, на нерегулируемом нужно дождаться полной остановки всех автомобилей. Также пешеход должен уступать автомобилям со спецсигналами.

И даже если вы идете на зеленый свет и по "зебре", не стоит забывать о главном - убедитесь, что водитель вас заметил.

Камеры пока только для автомобилистов, но технологии уже есть

Теоретическое знание правил дорожного движения не гарантирует их применения на практике в повседневных ситуациях на дороге. Пешеходы и пользователи электросамокатов продолжают нарушать ПДД. Ситуация меняется лишь тогда, когда наказание становится неотвратимым.

Человеческий фактор работает не в пользу безопасности: инспектор может ограничиться устным предупреждением, особенно если речь идет о пожилом человеке, перешедшем дорогу на красный. Но на следующий день тот же человек снова нарушит. Единственным действенным инструментом остается штраф. И только автоматизированная система, лишенная эмоций и предвзятости, способна обеспечить строгий и своевременный контроль.

В России уже создали светофор, оснащенный камерой с распознанием биометрии. Его прототип тестировали в Москве в 2023 году. Механика процесса проста: штраф в размере 500 рублей получает пешеход за переход дороги на запрещающий сигнал светофора и самокатчик за езду с пассажиром, а штраф по 800 рублей получают те, кто на СИМ проехал на красный или не спешился при переходе дороги.

Однако широкое применение этой технологии пока невозможно. Главный барьер - отсутствие полноценной базы биометрических данных граждан. Работа в этом направлении ведется, но медленными темпами. Без единой базы невозможно оперативно идентифицировать нарушителей и привлечь их к ответственности.

"В экспертных кругах действительно ведутся разговоры о том, что комплексы фотовидеофиксации в будущем смогут распознавать нарушителей ПДД среди пешеходов. Например, пешеходов, которые ходят по велодорожкам, переходят дорогу в неположенном месте или на красный свет. Данные можно будет использовать только в тот момент, когда появится соответствующее законодательство. Как только такая технологическая возможность будет закреплена на законодательном уровне, сразу же появятся и комплексы, и необходимое программное обеспечение, которые позволят эти технологии применять на практике", - считает директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики "МВС Груп" Александр Домбровский.

Пока же эффект от работы комплексов фотовидеофиксации благотворно влияет только на одну сторону - на водителей. Современные камеры, тот же "Азимут 4", установленные на дорогах Подмосковья, могут фиксировать более 50 видов нарушений - от превышения скорости до использования телефона за рулем и непредоставления преимущества пешеходу. Алгоритм прост: если траектории автомобиля и пешехода пересекаются, а последний вынужден остановиться или изменить движение, водитель получает штраф. Поэтому проще уступить и ехать спокойно, чем нарушить и получить "письмо счастья".

Не только про воздух

Такие мероприятия, как, например, Всемирный день без автомобиля, часто воспринимаются исключительно как экологические. Но их значение шире. Это возможность для каждого водителя выйти из-за руля и посмотреть на движение глазами пешехода или велосипедиста. Именно этот "эффект смены ролей" становится важным инструментом профилактики дорожно-транспортных происшествий. В Подмосковье, как и во многих других регионах, традиционно проходят профилактические мероприятия, направленные на формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

"Когда мы выбираем пешую прогулку или велосипед, мы делаем вклад в первую очередь в свое здоровье, здоровье детей и старшего поколения. Мероприятия направлены и на предупреждение ДТП, пропаганду безопасного движения, и на экологическую составляющую. Кроме того, они помогают объединить общество вокруг общей цели - сделать Подмосковье комфортным и безопасным для жизни", - подчеркнула заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова. И с этим действительно трудно не согласиться.

Наблюдать за собой со стороны полезно. Но еще важнее обратить внимание на других участников движения. На пешеходном переходе можно встретить тех, кто переходит дорогу в капюшоне, в наушниках, не слезая с велосипеда или с головой погруженным в экран смартфона. Такая невнимательность превращает даже "зебру" в опасную зону. Соблюдающий правила пешеход пересечет дорогу ответственно, убедившись, что все водители его пропускают. Пропаганда безопасности - это ежедневное поведение каждого из нас.