В России будут отзывать права при выявлении ряда полезней

В России будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев опасных заболеваний. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

© Газета.Ru

"Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГИБДД, и все - ему аннулируются права", - сказал депутат.

Леонов добавил, что в настоящее время разрабатывается система мониторинга, которая будет работать в режиме реального времени. Сейчас идет совмещение медицинских баз с данными МВД, уточнил глава комитета.

Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. До принятия поправок водители смогут продолжать управлять транспортным средством до истечения срока действия прав.

В августе депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить выдачу водительских прав с 16 лет за достижения в учебе, спорте или предпринимательстве. Парламентарии отметили, что в настоящее время установленный возрастной порог соответствует международной практике.