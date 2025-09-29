Водители спецгаража ФСО показали свое мастерство в Подмосковье

Резкие заносы, объезд препятствий и отражение нападения. В Подмосковье прошли соревнования на первенство Федеральной службы охраны России по скоростному маневрированию. Виртуозные навыки управления в критических ситуациях показали водители автомобилей и мотокортежа.

Сотрудники ФСО своими автомобилями ловко перекрывают все линии ведения огня и ставят дымовую завесу. Охраняемое вип-лицо эвакуируют из опасной зоны на вертолёте.

Лица водителей показывать категорически запрещено по той причине, что они ежедневно работают с высшими должностными лицами нашей страны.. От действий сотрудников, находящихся за рулём, может зависеть жизнь охраняемого лица. Водитель должен при необходимости увести машину из-под обстрела, и даже если погоня как в голливудских боевиках, выйти из неё победителем.

Соревнования между сотрудниками Федеральной службы охраны и других силовых ведомств проходят регулярно уже много лет. Для всех условия равные - одинаковые автомобили, количество залитого топлива, износ резины и тормозов.

Быстрый разгон, резкое торможение, маневрирование на ограниченном участке, в том числе задним ходом, потом змейка. Автолюбители этот манёвр ещё называют лосиным тестом. Это как на дороге встретить животное и резко уйти от столкновения. Потом повороты, езда по кругу восьмёркой, вновь разгон, ещё змейка. И на максимально возможной скорости - финишная прямая.

При этом некоторые участки трассы обильно полили водой. Кто справился с заданием быстрей всех - тот и победил. Для посетителей также подготовили выставку военной техники, от времён Второй мировой войны до наших дней.