В центре Ростова открылась выставка ретро-автомобилей

Вчера, 27 сентября, в парке Революции открылась выставка ретро-автомобилей Retro Motor Show & Rally 2025.

© Rostof.ru

На аллеях парка разместились редкие зарубежные авто и отечественные машины: «Чайки», «Волги», «Москвичи», «Запорожцы» и т.д., старые велосипеды, ретромотоциклы и даже детские педальные автомобили.

Каждый экспонат — легенда мирового автопрома.

Не смотря на солидный возраст некоторых автомобилей, вся техника находится в отличном состоянии. Владельцы с любовью восстанавливают и хранят свои раритеты. И не только с радостью рассказывают о них, но дают посидеть внутри и заглянуть под капот.

Сегодня в 10 утра в парке начнется ретро-ралли, а потом выставка продолжит работу. Вечером можно будет послушать симфо-группу «Гольфстрим».