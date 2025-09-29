Лишение прав из-за проблем со здоровьем будет возможным не ранее 2027 года

Сегодня в СМИ разлетелась новость о том, что водителей будут лишать прав за то, что у них проблемы со здоровьем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Действительно, такая возможность появится, но не раньше 1 марта 2027 года. Именно тогда вступят в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения, а также в другие нормативные акты.

Однако из этой истории раздули целый триллер: мол, водителей будут отстранять от руля при первом же противопоказании о здоровье чуть ли не сегодня. Это не так.

Требования к медицинским показаниям для допуска для управления транспортом с 1 сентября действительно изменились. Но незначительно. То, что раньше называлось медицинским термином, переквалифицировалось в более доступный для понимания на русском языке. То есть водительские медкомиссии оперируют уже новой терминологией в диагнозах и определениях, можно допустить водителя к управлению машиной или нет.

Приведем полный перечень противопоказаний для управления машиной:

Заболевания органические, включая симптоматические психические расстройства;

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;

Расстройства настроения (аффективные расстройства);

Заболевания невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства;

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;

Умственная отсталость;

Общие расстройства психологического поведения;

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;

Эпилепсия;

Аномалии цветового зрения;

Слепота бинокулярная.

По сути, поменялись некоторые формулировки тех или иных противопоказаний. Но на тех водителях, которые ездят по дорогам, пока они не отразятся. Их никто не сможет лишить прав за диагноз. ГИБДД на дороге медсправки не проверяет. Данных о противопоказаниях нет. Сейчас кандидату в водители могут не выдать права, если у него есть противопоказания. Или не обменять их в связи с истечением срока давности. Но со временем история может измениться.

Что имел в виду депутат? Дело в том, что с 1 марта 2027 года вступят в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения, согласно которым медики смогут вносить в базу данных информацию о пациентах с выявленными заболеваниями, при которых сесть за руль нельзя. Нынешний перечень пока остается в целости и сохранности. Что произойдет к 1 марта 2027 года - предсказать сложно.

Но механизм уже прописан. Водительские медицинские справки станут электронными. Водителям не придется их носить с собой. А информация от врачей о том, что тот или иной водитель имеет заболевание, при котором противопоказано управление, станет автоматически поступать в базу ГИБДД без указания диагноза. В эту базу будет поступать и информация о том, что водитель имеет заболевания, при которых управлять автомобилем можно, но с ограничениями. На сегодняшний день такую информацию ГИБДД получает только на основании бумажных справок.

При получении такой информации водитель будет направлен на повторное медобследование. Если противопоказания подтвердятся - его права аннулируют. Если нет - восстановят. Если он не явится на эту проверку - останется без прав. Но эта история может начаться только с 1 марта 2027 года. А до этого МВД и Минздраву необходимо наладить взаимоотношения в информационном цифровом поле.