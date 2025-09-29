Названа средняя цена нового автомобиля в России

По итогам периода с января по сентябрь 2025 года средний чек на покупку новой машины вырос на 5%, то есть до 2,33 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Атол».

© Газета.Ru

«Согласно исследованию, средняя стоимость покупки нового автомобиля составила 2,33 миллиона рублей, что на 5% выше показателей аналогичного периода 2024 года. При этом спрос на новые легковые транспортные средства снизился на 3%», — заявили аналитики.

Доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко отметила, что подорожание автомобилей отражает сужение рынка и его переориентацию на узкую группу платежеспособных покупателей. А вот массовый потребитель активно покидает рынок, отметила она.

