Стальные колеса должны стать заменой привычным шинам у карьерных самосвалов

Вчера мы рассказали про проект колеса, внутри которого скрываются толкающие штоки, обеспечивающие его вращение. А вот вам ещё одно безвоздушное колесо, которое уже нашло применение на практике.

© Carakoom

На протяжении почти десяти лет компания Global Air Cylinder Wheels (GACW) из Финикса, штат Аризона, разрабатывает умную замену гигантским резиновым шинам, которые используют карьерные самосвалы, экскаваторы и бульдозеры весом в десятки тонн. Их цель — снизить расходы и уменьшить вред для окружающей среды.

Обычные шины на тяжёлой технике быстро изнашиваются и требуют замены каждые 6–9 месяцев. Для одного карьерного самосвала это может обойтись в 7 млн долларов за весь срок службы. Кроме того, изношенные покрышки — один из крупнейших источников микропластика.

ASW (Air Suspension Wheel) от GACW устроено иначе. Внутренняя стальная втулка соединена с внешним стальным барабаном через цилиндры, заполненные азотом, и гидродемпферы.

Такая конструкция гасит вибрации и предотвращает перегрев и деформацию. Снаружи устанавливаются полиуретановые или стальные накладки, которые служат в пять раз дольше резины и могут заменяться прямо на месте без снятия колеса.

Стоимость таких колёс выше, чем у обычных, но общая стоимость владения у ASW гораздо ниже: они рассчитаны на весь срок службы машины и обслуживаются сменными элементами.

Компания уже получила 75 патентов, испытала свои колёса в США, Австралии, Чили и Южной Африке, собрала более 7 млн долларов инвестиций и почти 6 млн долларов предварительных заказов. Коммерческий запуск намечен на конец 2025 года.

В дальнейшем технологию планируют адаптировать и для легковых автомобилей, автобусов, велосипедов и даже инвалидных колясок. Но GACW придётся конкурировать с гигантами шинной индустрии, объём которой оценивается в 262 млрд долларов.