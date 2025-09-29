Стальные колеса должны стать заменой привычным шинам у карьерных самосвалов

Стальные колёса должны стать умной заменой привычным шинам у карьерных самосвалов
Вчера мы рассказали про проект колеса, внутри которого скрываются толкающие штоки, обеспечивающие его вращение. А вот вам ещё одно безвоздушное колесо, которое уже нашло применение на практике.
На протяжении почти десяти лет компания Global Air Cylinder Wheels (GACW) из Финикса, штат Аризона, разрабатывает умную замену гигантским резиновым шинам, которые используют карьерные самосвалы, экскаваторы и бульдозеры весом в десятки тонн. Их цель — снизить расходы и уменьшить вред для окружающей среды.
Обычные шины на тяжёлой технике быстро изнашиваются и требуют замены каждые 6–9 месяцев. Для одного карьерного самосвала это может обойтись в 7 млн долларов за весь срок службы. Кроме того, изношенные покрышки — один из крупнейших источников микропластика.
ASW (Air Suspension Wheel) от GACW устроено иначе. Внутренняя стальная втулка соединена с внешним стальным барабаном через цилиндры, заполненные азотом, и гидродемпферы.
Такая конструкция гасит вибрации и предотвращает перегрев и деформацию. Снаружи устанавливаются полиуретановые или стальные накладки, которые служат в пять раз дольше резины и могут заменяться прямо на месте без снятия колеса.
Стоимость таких колёс выше, чем у обычных, но общая стоимость владения у ASW гораздо ниже: они рассчитаны на весь срок службы машины и обслуживаются сменными элементами.
Компания уже получила 75 патентов, испытала свои колёса в США, Австралии, Чили и Южной Африке, собрала более 7 млн долларов инвестиций и почти 6 млн долларов предварительных заказов. Коммерческий запуск намечен на конец 2025 года.
В дальнейшем технологию планируют адаптировать и для легковых автомобилей, автобусов, велосипедов и даже инвалидных колясок. Но GACW придётся конкурировать с гигантами шинной индустрии, объём которой оценивается в 262 млрд долларов.