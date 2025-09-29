BMW M3 GTR Street Car: редкий шедевр с невероятным звучанием

Дорожная версия легендарного M3 GTR давно стала настоящей автомобильной легендой – о ней говорят, но увидеть её вживую удаётся немногим. Всего было выпущено лишь десять экземпляров, и даже сама BMW сегодня не может с уверенностью сказать, где находятся все эти машины. Именно поэтому услышать, как этот редчайший автомобиль с могучим V8 оживает, покидая мастерскую BMW Group Classic, – подлинное удовольствие. Данная версия вошла в историю как единственная дорожная модель, оснащённая атмосферным 4,0-литровым мотором P60B40.

© rubmw.ru

Поскольку этот двигатель во многом повторял гоночный агрегат, неудивительно, что его звучание по-настоящему завораживает. Услышать его сегодня – редкость, что делает появление свежей записи в соцсетях особенно ценным. Сердце M3 GTR сохранило сухой картер от трековой версии, хотя мощность была «немного урезана» ради соответствия дорожным нормам по шуму и выбросам. Даже с ограничениями мотор выдавал внушительные 346 л.с. и 365 Н·м крутящего момента.

Для гражданской модификации инженеры заменили гоночную секвентальную коробку на классическую шестиступенчатую механику. Это сделало GTR самым быстрым представителем семейства E46: максимальная скорость достигала 295 км/ч, хотя трудно поверить, что владельцы такого раритета рисковали проверять пределы его возможностей.

При цене в 250000 евро M3 GTR Strassenversion долгие годы оставался самым дорогим новым автомобилем BMW. Этот рекорд продержался до 2022 года, когда юбилейная 3.0 CSL в честь 50-летия подразделения М превзошла его почти втрое, подняв планку до приблизительных 750000 евро.

Созданный для настоящих коллекционеров, M3 GTR имел строго фиксированную комплектацию. Все десять машин покинули завод в окраске Titan Silver с чёрным салоном, лишённым привычных удобств. Ради снижения массы убрали кондиционер, аудиосистему и задние сиденья, доведя вес до всего 1350 кг. Добиться такой лёгкости позволило широкое применение углеволокна – от крыши и бамперов до внушительного заднего антикрыла.

Уникальный капот с карбоновыми вентиляционными вставками и гоночные бамперы, окрашенные в цвет кузова, ясно дают понять: это не просто M3, а настоящий болид с допуском на дороги общего пользования.