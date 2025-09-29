ГИБДД будет отключать пункты техосмотра от АИСТО в случае нарушений

В России изменится процедура техосмотра
При выявлении несоответствий, станции техосмотра могут быть лишены доступа к информационной системе АИСТО. В случае обнаружения Российским союзом автостраховщиков (РСА) проблем, не позволяющих станции пройти аккредитацию, ГИБДД заблокирует возможность выдачи диагностических карт.
Одним из ключевых изменений, предложенных Министерством внутренних дел, является отмена фиксированных сроков для аннулирования или приостановки аккредитации пунктов техосмотра.
Вследствие этого, некоторые станции продолжают свою деятельность, даже когда в отношении них возбуждены дела. Согласно разрабатываемым правилам, Госавтоинспекция сможет принимать меры после фиксации нарушений. Это потенциально может привести к временной остановке работы множества пунктов, создавая неудобства для автовладельцев.
Часто автовладельцы испытывают трудности с прохождением техосмотра из-за отсутствия необходимой документации. К примеру, молодой человек, получивший в наследство автомобиль старше четырех лет, не может переоформить его на себя без прохождения техосмотра. В соответствии с новым постановлением, для прохождения техосмотра можно будет предъявлять не только свидетельство о регистрации ТС, но и выписку из электронного реестра транспортных средств.
В диагностических картах произойдут изменения: такой параметр, как пробег автомобиля будет исключен, так как его проверка не имеет смысла при исправном техническом состоянии машины.
Также, из перечня параметров, подлежащих контролю, исключаются объем и мощность двигателя по причине невозможности их точного измерения, а цвет кузова, не влияющий на безопасность движения, больше не будет проверяться.