Миниатюрная реплика Mercedes-Benz SL300 стала вирусной в Сети

Миниатюрная реплика легендарного Mercedes-Benz SL300, выпускавшегося в 50-60-е годы прошлого века, попала на видео, ставшем вирусным в социальных сетях. Стоимость копии оценивается в 4 млн рублей.

© runews24.ru

Этот электромобиль, оснащенный двигателем мощностью 1,5 кВт, способен разгоняться до 45 км/ч. Благодаря грузоподъемности в 120 кг, им могут управлять не только дети, но и взрослые.

Изящная модель лазурного цвета укомплектована кожаными сиденьями с электрической регулировкой, отделанной алюминием приборной панелью, селектором переключения передач, сабвуфером и системой выхлопа с двумя патрубками. Конструкция также предусматривает рулевую колонку, регулируемую по высоте, полноценный комплект приборов и световое оборудование. Цена этой копии спорткара составляет 4 миллиона рублей.