В РФ активно скупают электромобили Xiaomi

Россияне проявляют интерес к электромобилям Xiaomi. В июле начались поставки кроссовера YU7 первым заказавшим, а уже в августе в России были зарегистрированы 12 автомобилей. В сентябре количество поставленных на учет Xiaomi YU7 составило уже 40 единиц, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

Xiaomi YU7 - пятиметровое кросс-купе, которое предлагается с задним приводом (один электромотор мощностью 320 л.с.) и в двухмоторном варианте с максимальной отдачей 690 л.с., которая стоит в среднем 8,3 млн рублей.

Электрический фастбек Xiaomi SU7 - первая модель марки - появился в России в прошлом году и стабильно продается по 20-30 автомобилей в месяц.

С лета 2024 года в РФ зарегистрировано более 400 электромобилей Xiaomi. Все автомобили поставляются по схеме параллельного импорта.

Эксперт отметил, что до 1 ноября - даты возможного изменения методики расчета утилизационного сбора - можно ожидать всплеска ввоза мощных электромобилей и гибридов. После вступления новых правил в силу импорт таких моделей может потерять экономическую привлекательность.