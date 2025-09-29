Время скидок прошло: что теперь будет с ценами на автомобили в России

Время скидок на новые автомобили в России постепенно подходит к концу. Дилеры, которые работают с китайскими марками, сворачивают различные акции и выгодные предложения. По словам участников рынка, которых опросила "Российская газета", рынок покупателя уходит в прошлое.

"Относительно короткий период понижения цен на российском рынке подходит к концу. Новость о многократном повышении с 1 ноября утилизационного сбора при ввозе автомобилей из-за рубежа вроде как напрямую касается только физических лиц, но мгновенно отразилась на официальные продажи через дилеров. Мы в своих салонах видим увеличение спроса на 30% относительно очень удачного в плане продаж августа, что уже дало повод немного скорректировать цены и политику скидок. Склады стремительно пустеют - год выпуска, цвет и комплектация для многих потребителей отходят на второй план", - отмечает в разговоре с "РГ" коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Как говорит руководитель отдела по работе с партнерами Интерлизинга Алена Креженкова, дополнительные скидки на стоки автомобилей предыдущих годов выпуска постепенно отменяются, причем это касается разных сегментов.

"Такие бренды, как Voyah, Changan и Exeed постепенно приостанавливают скидочную политику, в то время как Chery и Omoda пока сохраняют предложения из-за наличия товарных запасов. Запасы автомобилей прошлых годов выпуска сокращаются, благодаря специальным программам для физических лиц и субсидиям для лизинговых компаний, включая поддержку Минпромторга. На сегодняшний день многие бренды почти полностью распродали прошлогодние машины, что ведет к отмене дисконтов и одновременному росту цен на отдельные модели", - говорит эксперт.

По словам Креженковой, ощутимый рост цен на авторынке ожидается уже к началу ноября. Этому способствуют такие факторы, как планируемое повышение утилизационного сбора, по-прежнему высокая ставка ЦБ и сохраняющийся дефицит ассортимента новых авто. В массовом сегменте повышение составит 2-3%, в премиуме - на 10-15%, а на электрокары и гибриды цена может прибавить 10-20%.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ"Авилон" Ренат Тюктеев отмечает, что сентябрь стал первым месяцем в году, когда импортеры ослабили свои бюджеты на скидки.

"Основная причина - это активный июль, когда в России было продано 120 тысяч новых легковых машин, рост к и июню составил сразу 34%. Этот факт воодушевил импортеров, весь август они обсуждали стратегии, и решили с сентября значительно уменьшить свои программы поддержки продаж. Более 70% производителей "зарезали" поддержки, что отразилось на снижении уровня дисконтов на рынке", - говорит он.

При этом директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов призывает не посыпать голову пеплом.

"Очень важно понимать, что отмена скидок - это не разница в миллионы, даже не в сотни тысяч рублей. Например, Haval Jolion продавался по цене 2 050 000 рублей, а сейчас - 2 150 000 рублей. Разница - 100 000 рублей. Да, автомобиль незначительно прибавляет в стоимости для конечного покупателя, но при цене товара в 2-3 млн рублей, является ли такое увеличение цены красным флагом? Точно нет. Думаю, что часть программ поддержки и скидок будут отменяться плавно. Это связано с тем, что сформировался тренд на рост спроса и снижение затоваренности, склады постепенно "тают". Но подчеркну, шоковых сценариев мы не ждем, на данный момент для них просто нет почвы, увеличение стоимости будет очень небольшим", - рассказывает "РГ" Иванов.

Генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич отмечает, что новостной фон стал своеобразным сигналом для потенциальных покупателей.