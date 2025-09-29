Время скидок прошло. Что теперь будет с ценами на автомобили в России
Время скидок на новые автомобили в России постепенно подходит к концу. Дилеры, которые работают с китайскими марками, сворачивают различные акции и выгодные предложения. По словам участников рынка, которых опросила "Российская газета", рынок покупателя уходит в прошлое.
"Относительно короткий период понижения цен на российском рынке подходит к концу. Новость о многократном повышении с 1 ноября утилизационного сбора при ввозе автомобилей из-за рубежа вроде как напрямую касается только физических лиц, но мгновенно отразилась на официальные продажи через дилеров. Мы в своих салонах видим увеличение спроса на 30% относительно очень удачного в плане продаж августа, что уже дало повод немного скорректировать цены и политику скидок. Склады стремительно пустеют - год выпуска, цвет и комплектация для многих потребителей отходят на второй план", - отмечает в разговоре с "РГ" коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
Как говорит руководитель отдела по работе с партнерами Интерлизинга Алена Креженкова, дополнительные скидки на стоки автомобилей предыдущих годов выпуска постепенно отменяются, причем это касается разных сегментов.
"Такие бренды, как Voyah, Changan и Exeed постепенно приостанавливают скидочную политику, в то время как Chery и Omoda пока сохраняют предложения из-за наличия товарных запасов. Запасы автомобилей прошлых годов выпуска сокращаются, благодаря специальным программам для физических лиц и субсидиям для лизинговых компаний, включая поддержку Минпромторга. На сегодняшний день многие бренды почти полностью распродали прошлогодние машины, что ведет к отмене дисконтов и одновременному росту цен на отдельные модели", - говорит эксперт.
По словам Креженковой, ощутимый рост цен на авторынке ожидается уже к началу ноября. Этому способствуют такие факторы, как планируемое повышение утилизационного сбора, по-прежнему высокая ставка ЦБ и сохраняющийся дефицит ассортимента новых авто. В массовом сегменте повышение составит 2-3%, в премиуме - на 10-15%, а на электрокары и гибриды цена может прибавить 10-20%.
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ"Авилон" Ренат Тюктеев отмечает, что сентябрь стал первым месяцем в году, когда импортеры ослабили свои бюджеты на скидки.
"Основная причина - это активный июль, когда в России было продано 120 тысяч новых легковых машин, рост к и июню составил сразу 34%. Этот факт воодушевил импортеров, весь август они обсуждали стратегии, и решили с сентября значительно уменьшить свои программы поддержки продаж. Более 70% производителей "зарезали" поддержки, что отразилось на снижении уровня дисконтов на рынке", - говорит он.
При этом директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов призывает не посыпать голову пеплом.
"Очень важно понимать, что отмена скидок - это не разница в миллионы, даже не в сотни тысяч рублей. Например, Haval Jolion продавался по цене 2 050 000 рублей, а сейчас - 2 150 000 рублей. Разница - 100 000 рублей. Да, автомобиль незначительно прибавляет в стоимости для конечного покупателя, но при цене товара в 2-3 млн рублей, является ли такое увеличение цены красным флагом? Точно нет. Думаю, что часть программ поддержки и скидок будут отменяться плавно. Это связано с тем, что сформировался тренд на рост спроса и снижение затоваренности, склады постепенно "тают". Но подчеркну, шоковых сценариев мы не ждем, на данный момент для них просто нет почвы, увеличение стоимости будет очень небольшим", - рассказывает "РГ" Иванов.
Генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич отмечает, что новостной фон стал своеобразным сигналом для потенциальных покупателей.
"Стало очевидно, что никто из ушедших марок в ближайшие годы не вернется в Россию и нет смысла больше откладывать покупку, а вот действующие скидки, стимулирующие распродажу складов, рано или поздно закончатся. Как только рынок увидел колебания курсов валют, спрос сразу активизировался. Снижение ставки ЦБ еще больше добавило позитива рынку, хотя эффект от этого наступит чуть позже", - утверждает он. Житнухин напоминает, что в планах государства планомерное повышение ставок для импортируемых машин. "С одной стороны, это должно пополнить бюджет, с другой - стимулировать автопроизводителей открывать полноценные производства на территории нашей страны. Надо понимать, что параллельный импорт "на частников" и официальный ввоз "для дилеров" связаны друг с другом. "Частные" машины, пускай и лишенные гарантии, в любом случае охлаждали цены на рынке. Когда такой альтернативы не будет, или ввоз такой же машины, но без гарантии и русского языка в медиасистеме, станет экономически нецелесообразен, конкуренция уменьшится. Мой прогноз - повышение средних цен на новые машины на 10-15 процентов до конца года относительно августа", - заключает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh.