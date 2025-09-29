Новейший Changan CS35 Max сертифицирован в России

Китайский производитель получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый компактный вседорожник, который на домашнем рынке продаётся под названием X5 Plus, а на российском рынке займёт место между CS35 Plus и CS55 Plus (Uni-S).

© Quto.ru

Длина автомобиля составляет 4540 мм, ширина 1860 мм, высота — 1620 мм, расстояние между осями равно 2715 мм.

На домашнем рынке паркетник предложен с единственным 1,5-литровым турбомотором мощностью 192 силы, с которым сочетаются 7-ступенчатый «робот» и передний привод.

© Changan

По предварительным данным, стоить машина будет порядка 2,5 млн рублей, а в шоурумах бренда она появится в ближайшее время.

Предполагается, что на первом этапе россиянам предложат Changan CS35 Max, собранные в Китае, но в будущем не исключена локализация кроссовера. В качестве одной из наиболее вероятных площадок называют калининградский «Автотор».