Суд разберется с двойным наказанием водителей за одно ДТП

Конституционный суд России (КС РФ) рассмотрит дело гражданина Ивановской области, которого привлекли к административной и уголовной ответственности за одну аварию, виновником которой он стал. Соответствующий запрос поступил из Ивановского районного суда.

© Quto.ru

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилей Lada. Тот, в свою очередь, после удара отлетел в другую машину. В результате происшествия один человек погиб, один получил травмы.

Виновника ДТП лишили прав по части 1 статьи 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью), также в его отношении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В региональном суде отмечают, что ситуация фактически ведёт к двойному наказанию за одно нарушение ПДД, что противоречит статье 50 Конституции РФ. Помимо этого, в этом случае можно усмотреть неравенство потерпевших. Так, если дело рассматривать в уголовном порядке, гражданский иск можно предъявить сразу, в административном — только отдельно. Помимо этого, в последнем случае пострадавшие не могут заявить иск о компенсации.

Впрочем, по мнению экспертов, привлечение водителей одновременно к административной и уголовной ответственности за одну аварию — не редкость. Дело в том, что выезд на «встречку» — это одно нарушение, причинение смерти по неосторожности — другое. И, хотя они связаны, но не идентичны.