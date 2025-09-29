В Белоруссии представили спорткар на базе Lada Iskra

Минувшей зимой состоялся дебют спортивной Lada Iskra: в традиционной Гонке Чемпионов участвовала машина, подготовленная заводской команды Lada Sport Rosneft. Но тогда машину могли увидеть лишь гости мероприятия. А сейчас седан публично представили на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь».

Главное отличие — в доработанном моторе: его объём увеличен до 1,8 литра, плюс усилены коленвал и шатуны. Модернизации подверглись системы впуска и выпуска, а также контроллер, что добавило мощности, которая теперь составляет 173 силы.

Продолжает список доработок вварной каркас безопасности, переработанная подвеска и секвентальная коробка передач. Плюс иной обвес изменил габариты модели: длина — 4342 мм (+9 мм), ширина — 1785 мм (+8 мм), высота — 1577 мм (+60 мм).

Как отмечает издание «Автоновости дня», АвтоВАЗ предпочёл не уточнять серийные перспективы этой разработки: логично предположить, что этот вариант останется штучным товаром для спортивных заездов по ледовым трассам.

