Дебютным рынком для нового паркетника Mazda стал Китай

Дебютным рынком для нового паркетника Мазды стал Китай, где и налажено его производство. Там модель предложена в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. Впоследствии кроссовер отправят на экспорт – в том числе, в Европу.

Паркетник Mazda EZ-60 – это уже вторая модель японской марки, созданная вместе с китайской компанией Changan. Первенцем стал лифтбек, который в Китае известен под именем Mazda EZ-6, а на других рынках, включая Европу, зовется Mazda 6e. Лифтбек сделан из модели Deepal SL03 (бренд Deepal принадлежит Changan). Ближайшим же родственником кроссовера EZ-60 является Deepal S07. Публичную премьеру кросс Мазды справил в апреле на Шанхайском автосалоне. Теперь в Китае раскрыли комплектации и цены и дали старт продажам. Также напомним, что обе новинки японского бренда производят в Поднебесной на заводе СП Changan Mazda.

Как и в случае с EZ-6/6e, у кроссовера EZ-60 свой дизайн экстерьера, его оформили в актуальной стилистике Мазды. Паркетник в принципе сложно перепутать с родственным Deepal S07: у Mazda EZ-60 другими сделаны практически все наружные панели. При этом, как и «китаец», кроссовер имеет безрамочные двери, а за доплату вместо традиционных наружных зеркал можно установить камеры.

Длина Mazda EZ-60 равна 4850 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2902 мм. Для сравнения, размеры Deepal S07: 4750/1930/1625 мм, расстояние между осями – 2900 мм. Объем багажника EZ-60 составляет 549 литров против 485 литров у модели Deepal. Стандартные колеса Mazda EZ-60 – 19-дюймовые, опционально доступны 21-дюймовые.

Интерьер тоже оригинальный. Тут иные передняя панель, руль и карты дверей. Кроме того, кроссовер Мазды уже в базе имеет гигантский единый тачскрин мультимедиа (26,45 дюйма), тогда как у Deepal S07 планшет привычного формата. Отдельной приборки у Mazda EZ-60 нет, ее роль возложена на проекционный дисплей с дополненной реальностью.

В списке оборудования начальной версии также значатся: двухзонный климат-контроль, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора и обычный круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков, мониторинга «слепых» зон и дистанционной парковки. Топовые варианты – это также электропривод багажной двери, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, подогрев руля, обогрев, вентиляция и массажер передних сидений (пассажирское – еще и с откидной подставкой для ног), отдельная сенсорная панель для задних пассажиров (встроена в торец центрального тоннеля). Среди прочих опций – аудиосистема с 23 динамиками (включая динамики в подголовниках передних кресел), подогрев и вентиляция задних сидений.

Как и Deepal S07, Mazda EZ-60 бывает в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара (у «электрички» под крышкой капота есть дополнительный отсек на 126 литров). Первая модификация имеет работающий в режиме генератора атмосферник 1.5 (98 л.с.), 258-сильный электромотор на задней оси и батарею емкостью 31,73 кВт*ч. Только на электротяге такой кроссовер проедет 200 км по китайскому циклу CLTC. Чисто электрический паркетник тоже исключительно заднеприводный, у него тот же 258-сильный мотор и батарея емкостью 77,94 кВт*ч, запас хода – 600 км. У актуального Deepal S07 другая техника.

Гибридный Mazda EZ-60 оценили в 119 900 – 154 900 юаней (примерно 1,4 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу), электрический кроссовер обойдется в 150 900 – 160 900 юаней (1,76 млн – 1,87 млн рублей). Deepal S07 сейчас стоит от 156 900 юаней (1,83 млн рублей). Такая разница объясняется тем, что совсем недавно S07 слегка модернизировали — в частности, у него уже в базе есть комплекс водительских ассистентов.

В следующем году совместный кроссовер Мазды и Changan отправят на экспорт: ожидается, что в других странах модель появится под именем Mazda CX-6e.