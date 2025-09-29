На ПАЗе началось серийное производство автобусов Citymax 8

На Павловском автобусном заводе стартовало серийное производство новой модели - Citymax 8.

Длина кузова машины составляет 8,1 метра, а ее вместимость - 32 пассажира. Внутри автобуса предусмотрено 21 основное посадочное место, ориентированное по ходу движения, а также 3 мягких откидных сиденья. Вход осуществляется через широкую двухстворчатую дверь без ступенек. В центре салона находится низкопольная площадка, на которой можно разместить детскую или инвалидную коляску.

Citymax 8 оснащен дизельным силовым агрегатом G 2.5 мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Тормозная система пневматическая, с дисковыми механизмами на всех колесах. Для повышения безопасности на дорогах предусмотрены антиблокировочная и антипробуксовочная системы.

В рамках запуска новой модели на заводе была проведена модернизация. ПАЗ вложил 670 миллионов рублей в обновление производственных мощностей. В частности, были модернизированы металлозаготовительные установки, внедрен комплекс оборудования для лазерной резки труб и автоматизированы процессы подготовки поверхностей деталей.

