В Красноярск доставили первую партию экоавтобусов

Впервые в городах Красноярского края на маршрутах будут работать автобусы на газовом ходу.

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

По словам главы края, в Красноярск доставили 15 экоавтобусов. В общей сложности регион закупил 150 автобусов на газовом ходу.

Еще 12 маршруток готовятся к работе в Норильске. Такой транспорт будет использоваться в регионе впервые.

Котюков добавил, что 11 экологичных маршруток большого класса привезли в Ачинск. А в Канск в ноябре поставят 30 современных автобусов «Вектор».

