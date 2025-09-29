Почти на 20% сократились средние сроки владения грузовиками

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало средние сроки первого владения грузовыми автомобилями в 2022-2025 годах. Так, в 2023 году автопарки эксплуатировали грузовики от 6 т. в среднем в течение 49 месяцев, седельные тягачи — 45 месяцев, самосвалы — 46 месяцев. В 2024 году средний срок владения в разных сегментах рынка снизился на 4-8 месяцев. За семь месяцев 2025 года средний срок владения грузовиками от 6 т. упал до 41 месяца, тягачам — до 34 месяцев, самосвалами — до 37 месяцев. Основной причиной является досрочный выход техники из договоров лизинга.

В январе-июле текущего года выросли сроки первого владения грузовыми автомобилями итальянских (70 мес.), корейских (68 мес.), французских (62 мес.), японских (61 мес.) и нидерландских (53 мес.) марок. При этом срок владения российскими марками остается прежним, как в 2024 году — 54 месяца.

Наибольший средний срок владения в текущем году среди седельных тягачей наблюдается у японских марок (104 мес.), а среди самосвалов — у итальянских марок (96 мес.). С 2022 года корпарки начали активнее закупать и эксплуатировать китайские грузовики, срок владения которыми составил 19 месяцев.

В 2022 году корпоративным клиентам было реализовано 25,2 тыс. новых китайских грузовых автомобилей, из них в том же году на вторичный рынок вышло уже 16,51% грузовиков, а всего за период с 2022 года по июль 2025 года — 32,96%. В 2023 году было реализовано 85,1 тыс. грузовиков, к концу июля 2025 года выход на вторичный рынок составил 18,52%, в 2024 году аналогично — 74,1 тыс. грузовиков и 9,83%. С начала текущего года было куплено 14,3 тыс. шт. новых китайских грузовых автомобилей, доля перепродаж составила 2,38%.