У москвича забрали BMW за десять миллионов из-за штрафов на 400 тысяч рублей

Житель столицы поплатился дорогостоящим автомобилем за 386 административных штрафов на сумму, превышающую 378 тысяч рублей. Его BMW 7 серии примерной стоимостью свыше 10 миллионов рублей эвакуировали на штрафстоянку. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

© Вечерняя Москва

— В ходе проверки установлено, что за водителем числится 386 административных штрафов на общую сумму свыше 378 тысяч рублей. Из них – 259 штрафов не оплачены в установленный законом срок, — рассказала в личном Telegram-канале Ирина Волк. Владельца BMW доставили в отдел полиции. Там в его отношении выписали административные протоколы.

Ранее за неуплату долгов арестовали машину жительницы столицы. На счету москвички числилось нарушение ПДД на один миллион рублей. Женщина неоднократно нарушала правила парковки, что привело к задолженности в размере 300 тысяч рублей. Внедорожник Hyundai эвакуировали на штрафстоянку до тех пор, пока владелица не оплатит штрафы.