В Крыму нормализуется ситуация с бензином на АЗС

Напряженная ситуация с бензином, сложившаяся на крымских заправках, приходит в норму. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Ситуация с бензином АИ-95 в Крыму нормализуется до конца дня. Проблемы с АИ-92 должны быть решены в течение максимум 10 дней", - сказал Аксенов.

Информация мгновенно разлетелась по социальным сетям. Действительно, уже к вечеру пятницы топливо появилось на части заправочных станций, но не везде. В выходные бензовозы продолжили развозить АИ-95, к понедельнику в столице Крыма очередей на заправках уже не было. Топливо трех марок - АИ-100, АИ-95 и дизтопливо - есть в наличии и отпускается без ограничений. Хотя желающие залить канистру добавляют излишней нервозности.

В воскресенье АИ-95 в Симферополе можно было купить по 74 рубля за литр, а дизтопливо - 73,9 рубля за литр на заправках сети Formula. За дешевым бензином люди готовы стоять в очереди. В целом разброс цен на литр АИ-95 сейчас составляет около 10 рублей: 70,5 рубля стоит литр в сети "Старт" на проспекте Победы в Симферополе и 80,9 рубля в сети TES на той же улице.

В правительстве Крыма "РГ" рассказали, что бензин для региона закуплен на 3 миллиарда рублей. Первая партия поступила на полуостров в конце минувшей недели и без промедлений отправилась в розницу. Хотя задержки в процессе могут возникать из-за логистики.

"Топливо в Крым доставляется только через паромную переправу. Мост для опасных грузов закрыт, через исторические регионы его тоже не везут. А паромная переправа работает по погоде, и там могут возникать очереди", - рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

Автомобилисты сообщают, что в понедельник утром топливо еще не дошло до АЗС на южнобережном шоссе. Очереди стоят в Алуште и Судаке. Некоторые владельцы машин готовы ехать в Симферополь, чтобы заправиться. Но, скорее всего, это не потребуется, бензин продолжают завозить во все сети АЗС полуострова, и проблему отсутствия топлива обещают решить по мере поступления новых партий.