Возрождение легенды: рассекречены подробности о ДВС для нового FJ Cruiser

Toyota пока официально не подтвердила возвращение модели FJ Cruiser, которая была снята с производства несколько лет назад. Однако в СМИ появлялась информация о планах компании возродить этот внедорожник. Теперь же японский портал Creative Trend рассказал о моторной гамме будущего автомобиля, который, вопреки современным трендам, не будет гибридом или электрокаром, а получит традиционный ДВС. Дебют FJ Cruiser может состояться в октябре этого года в рамках Japan Mobility Show.

© Российская Газета

По данным издания, базовой силовой установкой для Toyota FJ Cruiser на японском рынке станет 2,7-литровый бензиновый двигатель, аналогичный тому, что используется в Land Cruiser Prado.

Дизельные версии FJ Cruiser на первом этапе не предусмотрены. По предварительной информации, новый внедорожник будет базироваться на рамной платформе IMV-0, которая используется, в частности, в бюджетном пикапе Hilux Champ для рынков Юго-Восточной Азии.

Первая официальная информация об автомобиле ожидается в октябре, а выход на рынок Японии планируется весной 2026 года.

Предполагается, что стоимость машины составит от 4 до 4,5 миллиона иен, что эквивалентно примерно 2,2-2,5 миллиона рублей. Это сделает ее одним из самых доступных внедорожников в линейке бренда.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что бывший завод Toyota стал городом будущего.