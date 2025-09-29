Эксперт оценил преимущество беспилотных БЕЛАЗов

Беспилотный транспорт - такая комбинация смыслов звучит заманчиво и привлекательно, единодушно констатируют аналитики. Но, как и в любом технологическом прорыве, эксперты не только оценивают очевидные преимущества, но и не исключают наличие "подводных камней" в процессе эксплуатации.

© Российская Газета

Вот и на сессии "Союзное цифровое небо: беспилотные технологии гражданского назначения", которая прошла 29 сентября в белорусской столице, своими оценками поделился с экспертным сообществом заместитель генерального конструктора по цифровизации карьерной техники БЕЛАЗа Дмитрий Елисеев.

Во-первых, пояснил он, в горнодобывающей отрасли "присутствует определенный дефицит кадров, а требования по безопасности достаточно серьезные и требуют крупных экономических затрат". Кроме того, трассы тяжеловесов, как и маршруты летающих коптеров, часто имеют повторяемость, и техника должна работать 24 на 7". Поэтому наработки в области анализа технического состояния транспортных средств позволяют более качественно работать с роботом, понимать, когда у него начнется та или иная проблема, вовремя вывести и заменить его другим.

Уже сейчас, с удовлетворением признал специалист, "на уровне испытаний становится очевидным, что робот плавнее работает с машиной, чем даже опытный водитель. А внедрение цифр в такие процессы повышает и прозрачность перевозок".

Не стал исключать Елисеев и наличие определенных рисков, которые связаны в том числе с высокими первоначальными инвестициями в инфраструктуру. Ведь применение беспилотного транспорта у конкретного потребителя, уточнил он, в любом случае затронет изменение внутренних бизнес-процессов, а возможно, даже и бизнес-модели.

Поделился представитель БЕЛАЗа и конструкторскими новинками машины, в которую добавлена и испытывается электронная система торможения в карьерном самосвале. Кроме того, устанавливается блок управления роботом, который принимает решения, ориентируется в пространстве, обрабатывает данные системы сканирования окружения, которые построены на альтернативном взаимодействии и взаимодействии с камерами.

Применяется и система позиционирования, чтобы машина могла достигнуть точности до десяти сантиметров, пояснил конструктор, добавив, что разработано обеспечение для персонала и программное обеспечение для робота.

Он обратил внимание и на то, что на испытательном полигоне развернута сеть 5G.

Кстати, машины уже прошли внутренний аудит на кибербезопасность, получив подтверждение о том, что в должной мере соблюдают правила.