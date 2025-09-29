Toyota может утратить статус символа надежности

В сети набирает популярность ролик автоэнтузиаста Томаса под ником "carsrme2" с призывом бежать от новых моделей Toyota. Автор на примере Corolla Cross критикует марку за цену, трансмиссию, применение масла 0W-8 и межсервисный интервал в десять тысяч миль, утверждая, что это снижает ресурс агрегатов.

Toyota долгие годы ассоциировалась с надежностью, регулярно занимая высокие строчки в исследованиях и рейтингах таких агентств, как Consumer Reports и J. D. Power.

Однако в последние годы японский автопроизводитель сдал: оценки моделей становятся ниже, участились отзывные кампании, увеличивается поток негативных отзывов от владельцев, пишет Motor1. В материалах профизданий также поднимались темы "кризиса надежности" и повышения настороженности потребителей.

Блогеру не нравится такой тип трансмиссии, как вариатор (СVT). Он называет его ненадежным и капризным, требующим более частой замены масла.

Масло 0W-8 автор видео считает слишком жидким и неспособным обеспечить необходимую защиту деталей двигателя.

Еще одна претензия - интервалы обслуживания. Регламентные 10 тысяч миль (16,1 тысяч км), считает блогер, слишком велики. В реальных условиях лучше проводить замену масла в двигателе чаще, особенно если машина оснащена системой "старт-стоп", эксплуатируется в жарком климате или наоборот - при экстремальных температурах, и часто стоит в пробках.

Toyota заявляет о полномасштабных стендовых и дорожных испытаниях двигателей, масел и трансмиссий и подтверждает надежность гарантийными обязательствами. Отдельно подчеркивается высокая выносливость гибридных установок, доказанная большим парком с высокими пробегами.

Ситуация понятная, но единой доказательной базы о системном падении надежности всех новых Toyota нет. В любом случае следует придерживаться советов экспертов: изучить рекомендации производителя по эксплуатации и обслуживанию (особенно в случае с вариатором), учитывать условия эксплуатации и при необходимости сокращать интервалы ТО.