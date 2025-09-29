За огромный кроссовер Zeekr 9X будут просить 5,5 млн рублей

В КНР раскрыли стоимость нового флагманского кроссовера Zeekr 9X. Новинка отличается исполинскими габаритами: её длина — 5239 мм, ширина — 2029 мм, высота — 1819 мм, а размер колёсной базы — 3169 мм. Это последовательно-параллельный гибрид, где под капотом установлен двухлитровый турбомотор, что выдаёт 279 л.с.

© Quto.ru

У топового Zeekr 9X Hyper спереди установлен один электромотор отдачей 394 л.с., а сзади — пара электромоторов мощностью 503 л.с. каждый. За этот вариант, оборудованный 70-киловаттной батареей, решено просить 559 900 юаней (6 540 000 рублей).

С двумя электромоторами вместо трёх отдача параллельного гибрида составляет 898 против 1400 л.с. Кроме того, у этой версии батарея может иметь ёмкость 55 или 70 кВт·ч: с младшим аккумулятором Zeekr 9X Ultra стоит 485 900 юаней (5 680 000 рублей).

Наконец, в начальной версии — она именуется Zeekr 9X Max стоимость кроссовера составит 465 900 юаней (5 440 000 рублей). У этого варианта двухмоторный полный привод, 55-киловаттный аккумулятор, но более скромный набор оборудования.

Ранее были названы российские цены флагманского кроссовера Zeekr 9X (новинку планировалпривезти крупный дилер, торгующий китайскими автомобилями). Но если власти введут новые ставки утильсбора, стоимость окажется совсем другой.