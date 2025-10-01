В России продают новую Toyota LC Prado 2008 года выпуска

На одном из автомобильных классифайдов появилось объявление о продаже внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 120. Автомобиль выпущен в 2008 году, но находится в состоянии, как будто только что сошел с конвейера.

© Российская Газета

"Тойота" куплена новой у официального дилера в Москве, все время она хранилась в теплом гараже. По словам владельца, машина никогда не использовалась зимой, не подвергалась полировкам и до сих пор сохранила заводские пленки на порогах, оригинальную резину 2008 года выпуска и запах нового салона.

Уникальность предложения подчеркивает не только пробег, но и техническая база. Prado оснащен бензиновым двигателем 1GR-FE (4,0 литра, V6, 249 л.с.) и автоматической коробкой передач A750F. Эта комбинация считается одной из самых надежных у Toyota и ценится за долговечность и неприхотливость в эксплуатации.

Владелец обратил внимание, что автомобиль собран в Японии, представлен в максимальной комплектации, а также доукомплектован дилером сигнализацией, камерой заднего вида, магнитолой с отдельным усилителем и так далее.

Все техническое обслуживание проходило у официального дилера по регламенту, несмотря на минимальный пробег.

По оценке владельца, подобного предложения на российском рынке больше нет. Машина позиционируется как коллекционный автомобиль и, по его словам, с годами будет только дорожать.

Цена японской "капсулы времени" - 7 500 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о Land Cruiser 200 2013 года выпуска с пробегом менее трех тысяч километров: коллекционный автомобиль владелец оценивает в 15,2 млн рублей и никак не может продать.