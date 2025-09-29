Топливный кризис в Крыму: цены на бензин заморожены на месяц

В последнее время на некоторых заправках полуострова стоимость АИ-95 доходила до 69 рублей за литр, что превышало средний общероссийский показатель на 6 рублей за литр.

В связи с этим руководством полуострова было принято решение, что с сегодняшнего дня на всех крымских АЗС вводится ограничение — один автомобиль или одна канистра могут заправиться не более чем 30 литрами бензина марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95 или АИ-92.

В правительстве пояснили, что такой шаг должен помочь накопить запасы топлива на всех заправочных станциях и в будущем вернуться к обычному графику работы. При этом продажа дизельного топлива продолжается без каких-либо лимитов.

Ситуация с ценами также взята под контроль. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в ходе совещания с представителями крупнейших топливных компаний было достигнуто соглашение о фиксации стоимости на период 30 дней. На это время литр дизельного топлива не может дорожать более 75 рублей. Бензин марки АИ-92 будет стоить не более 70 рублей за литр, АИ-95 — не более 76 рублей, а премиальный АИ-95 — не более 80 рублей за литр.

Для информирования жителей и гостей региона Министерство топлива и энергетики Крыма начало ежедневно публиковать на своем сайте адреса заправок, где бензин есть в свободной продаже. В правительстве выразили уверенность, что совместные действия с федеральным центром и ответственность топливных компаний позволят исправить ситуацию в регионе. При этом жителей вновь призвали сохранять спокойствие и не создавать запасов горючего, поскольку его поставки в города полуострова ведутся непрерывно.