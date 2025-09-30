Движение по Крымскому мосту временно прекращено

По Крымскому мосту временно прекращено движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

© Газета.Ru

О перекрытии движения стало известно в 2:58 мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей и пассажиров попросили сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О причинах временного прекращения движения информации нет.

24 сентября стало известно, что за Полярным кругом на полуострове Рыбачий в Мурманской области из-за размытых дорог и мостов застряла группа туристов из Санкт-Петербурга и Москвы на нескольких автомобилях.

23 сентября сообщалось, что у границы с Казахстаном по пути в Москву застряли без еды и туалета водители семи тысяч грузовых автомобилей.

Ранее перед Крымским мостом образовалась пробка на 500 автомобилей.