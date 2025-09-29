Jaguar Land Rover начинает оправляться от масштабной кибератаки

JLR возобновил производство машин после масштабной кибератаки. Британский производитель 29 сентября заявил о постепенном перезапуске производства автомобилей на своих площадках. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru. Ранее, напомним, работа заводов была парализована крупной кибератакой.

К слову буквально накануне британское правительство сообщило о планах поддержать национального производителя субсидиями в размере $2 млрд, которые должны пойти на поддержку логистической цепочки и погашение задолженностей по счетам от поставщиков.

Неделей ранее производитель сообщил своим дилерам и поставщикам, что работоспособность ряда систем удалось восстановить. Речь шла о поставках комплектующих и запчастей, а также об оптовой продаже автомобилей.

Во всём мире это уже не первая подобная атака на крупные предприятия. Целью киберпреступников-вымогателей являются компании по всему миру, для которых простой значит крупные финансовые потери. В частности, JLR теряет в неделю порядка $68 млн.