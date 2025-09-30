В 2026 году выпустят около 6 тысяч электрокаров "Атом"

На выставке "Иннопром. Беларусь" был представлен практически серийный образец российского электрокара "Атом". Как ранее сообщала "РГ", выход на рынок запланирован на следующий год. Теперь стало известно, сколько экземпляров модели планируется выпустить.

"С учетом того, что в планах, насколько я помню, коллеги говорили, что у них порядка 5 или 6 тысяч производство будет только в следующем году, не думаю, что это будет экспортный продукт в первый год производства", - цитирует ТАСС главу Минпромторга России Антона Алиханова, пребывающего сейчас на выставке в Беларуси.

Также Алиханов выразил уверенность, что "Атом" завоюет сердца не только россиян, но и белорусских автолюбителей.

"Атом" прошел сертификацию и получил ОТТС для двух версий: "гражданской" и для такси.

Старт производства новинки состоится до конца года на заводе "Москвич".