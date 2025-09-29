Конец сентября стал самым успешным в году по продажам легковых машин

Еженедельные продажи новых легковых машин в России превысили 32 тысячи единиц. По данным аналитиков, за период с 22 по 28 сентября россияне приобрели 1 781 кроссовер Haval Jolion. Этот показатель вывел модель на первую позицию в еженедельном рейтинге самых продаваемых машин.

© Belgee

Следом за ним расположился другой кроссовер, Belgee X50, который разошёлся тиражом 1 529 единиц. На третьей позиции оказался седан Lada Granta — 1 492 экземпляра. На четвёртом и пятом месте стоят кроссовер Geely Monjaro (1 231 единиц) и ещё один представитель марки Haval — модель M6 (1 023 единицы).

В «десятку» наиболее востребованных моделей по итогам последней недели сентября также вошли лифтбек Lada Granta (904 единицы), седан Lada Vesta (889), внедорожник Lada Niva Legend (753), кроссовер Belgee X70 (732) и универсал Lada Largus (723).

Таким образом, за 39-ю неделю года в России было реализовано 32 274 новых легковых машин, что, по данным аналитиков, является самым высоким еженедельным результатом с начала 2025 года.