Россиянам назвали безумно дорогие автомобили с пробегом

Исследование выявило самые дорогие и самые доступные подержанные машины в России. Специалисты Авито Авто проанализировали все предложения текущего года и определили, какие подержанные автомобили при покупке обойдутся дороже всего. Абсолютным лидером по средней стоимости среди массово представленных в каталоге премиальных моделей стал Mercedes-AMG G-класс, за который в среднем просили 23 900 000 рублей.

© Quto.ru

Все остальные участники рейтинга оценивались ниже отметки в 20 миллионов рублей. В «тройку» наиболее дорогостоящих также вошли базовый Mercedes-Benz G-класс со средней ценой 14 590 000 рублей и Lexus LX, который стоил 11 миллионов рублей. На четвёртой и пятой позициях расположились RAM 1500 за 10 590 000 рублей и Mercedes-Benz V-класс за 9 600 000 рублей.

В первую «десятку» дорогих машин попали и такие модели, как BMW X7 (9 397 000 рублей), Mercedes-Benz GLS-класс (8 100 000 рублей), Land Rover Range Rover (7 790 000 рублей), Audi Q8 (7 355 000 рублей) и Mercedes-Benz GLE-класс Coupe (7 348 000 рублей).

Однако среди предложений сервиса были и уникальные люксовые автомобили, доступные в единичных экземплярах, чья цена была в разы выше. Среди самых редких предложений за 2025 год эксперты назвали Bugatti Chiron за 360 миллионов, Mercedes-Maybach S-класс за 120 миллионов и Lamborghini Revuelto за 99 миллионов рублей. Чуть более доступными на этом фоне выглядели Rolls-Royce Ghost, стоимость которого составила 94 737 000, и Mercedes-Maybach G-класс за 89 990 000 рублей.

Среди самых экономичных вариантов для покупки были названы автомобили с пробегом, чья стоимость не превысила 900 тысяч рублей. Среди них Chevrolet Niva (800 тысяч), Chevrolet Cruze и Opel Astra (849 тысяч в каждом случае), Nissan Almera (850 тысяч) и Lada Granta (860 тысяч).