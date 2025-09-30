Китай активно переносит производство в Европу, создавая новые рабочие места

На фоне мирового перехода к электротранспорту китайские производители укрепляют свои позиции, предлагая европейским покупателям привлекательные цены и современные технологии. Эта экспансия уже привела к росту торговых разногласий между Европейским союзом и Китаем, включая введение защитных пошлин на китайские электромобили.

© Quto.ru

Но автопромышленники из КНР приняли стратегическое решение — локализовать производство непосредственно в Европе. Так, бренд BYD строит завод по выпуску электромобилей в Венгрии, запуск которого запланирован на конец 2025 года. Ещё один завод в Турции должен начать работу в 2026 году. Как сообщила вице-президент компании Стелла Ли, к 2028 году BYD намерен собирать все машины для европейцев непосредственно на их территории, что позволит обойти актуальные торговые барьеры.

Другие игроки тоже не стоят на месте. Chery активно продвигает свои марки, начав в ноябре продажи нескольких моделей внедорожников в Польше. Ранее в этом году компания вышла на рынок Великобритании, а её суббренды Omoda и Jaecoo появились в Испании, Италии и других европейских странах.

Бренд Changan, появившийся в Европе в марте, в этом же году планирует продавать автомобили в 10 странах региона. Для поддержки растущих объёмов компания уже ищет место для строительства собственного завода.

Geely, которой принадлежат Volvo и Lotus, в начале последнего квартала 2025 года представит в Великобритании собственный бренд с электрическим внедорожником. Другие её марки, Zeekr и Lynk & Co, уже работают на европейском рынке.

Компания Nio анонсировала выход на рынок в третьем квартале 2025 года с моделью Firefly. Её генеральный директор отметил, что развитие бренда в Европе идёт не так быстро, как хотелось бы.

Бренд SAIC, включая MG Motor, демонстрирует впечатляющие результаты. Я января по июль в Европе было продано 176 415 автомобилей этой группы, что составляет 2,1% от всех новых регистраций в ЕС, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли, куда входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Xpeng выбрал другую тактику. Начиная с третьего квартала 2025 года, контрактное производство двух её моделей для Европы будет налажено на мощностях компании Magna в Австрии. Параллельно углубляется партнерство с Volkswagen, в рамках которого компании совместно работают над закупками, зарядной инфраструктурой и разработкой передовых чипов.

Leapmotor, заручившись поддержкой глобального гиганта Stellantis, также усиливает свое присутствие. Созданное совместное предприятие, 51% которого контролирует Stellantis, дает европейцам эксклюзивные права на продажу и производство машин Leapmotor за пределами Китая. На минувшем автосалоне в Мюнхене компания уже представила свою новую модель хэтчбека.