"Велобайк" запустил сервис зимнего хранения велосипедов. Горожане могут оставить двухколесный транспорт на складе до конца апреля, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Склад "Велобайка" находится в центре Москвы. При оформлении хранения техобслуживание проводится в подарок: диагностика, подкачка шин, смазка цепи и другое. Привезти велосипед на склад москвичи могут сами или заказать доставку транспортом "Велобайка".

"Впервые сервис хранения велосипедов запустили в 2024 году. Услуга сразу стала востребованной среди горожан. Зимнее хранение и техническое обслуживание позволяют заботиться о транспорте и открывать новый сезон с комфортом", – цитирует Ликсутова пресс-служба столичного Дептранса.

Вице-мэр также отметил, что сотрудники "Велобайка" более 12 лет обслуживают парк из более чем 9 тысяч велосипедов, поэтому являются профессионалами.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев напомнил, что за хранение в подъезде колясок, велосипедов и санок грозит штраф. Если вещи оставлены в непредназначенных для этого местах, то виновных в захламлении лестничной клетки жильцов могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.