В России возник ажиотажный спрос на новые легковые машины

В последнюю полную неделю сентября, с 22 по 28 число, на российском рынке был установлен рекорд — автолюбители приобрели 32 274 новых легковых автомобиля, что стало наивысшим результатом текущего года.

© Quto.ru

Первой причиной стал информационный всплеск вокруг грядущего утильсбора, который, как ожидается, существенно увеличит стоимость машин. Вторым фактором оказались активные распродажи остатков моделей предыдущего года, которые как раз подходили к концу. Третьим моментом стало решение Центрального банка о снижении ключевой ставки, что сделало банковские вклады менее доходными. И, наконец, не стоит забывать про привлекательные программы кредитования и рассрочки, которые предлагают некоторые автомобильные марки.

Что касается распределения продаж по брендам, то здесь безоговорочным лидером осталась Lada, чья доля в общем объёме составила 20,2%. Вслед за ней в рейтинге расположились Haval (14,4%), Geely (8,6%), Belgee (7,1%) и Chery (5,3%).

Также в первую «десятку» наиболее популярных марок вошли Changan (3,9%), Solaris (3,6%), Tenet (3,4%), Toyota (2,9%) и Omoda (2,6%).