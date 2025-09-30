В России возник ажиотажный спрос на новые легковые машины
В последнюю полную неделю сентября, с 22 по 28 число, на российском рынке был установлен рекорд — автолюбители приобрели 32 274 новых легковых автомобиля, что стало наивысшим результатом текущего года.
Первой причиной стал информационный всплеск вокруг грядущего утильсбора, который, как ожидается, существенно увеличит стоимость машин. Вторым фактором оказались активные распродажи остатков моделей предыдущего года, которые как раз подходили к концу. Третьим моментом стало решение Центрального банка о снижении ключевой ставки, что сделало банковские вклады менее доходными. И, наконец, не стоит забывать про привлекательные программы кредитования и рассрочки, которые предлагают некоторые автомобильные марки.
Что касается распределения продаж по брендам, то здесь безоговорочным лидером осталась Lada, чья доля в общем объёме составила 20,2%. Вслед за ней в рейтинге расположились Haval (14,4%), Geely (8,6%), Belgee (7,1%) и Chery (5,3%).
Также в первую «десятку» наиболее популярных марок вошли Changan (3,9%), Solaris (3,6%), Tenet (3,4%), Toyota (2,9%) и Omoda (2,6%).