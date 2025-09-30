Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за тонировку

Водителей автомобилей с иностранными номерами смогут привлекать к ответственности за излишнюю тонировку передних стекол. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

© Российская Газета

С виду поправка в Кодекс об административных правонарушениях, внесенная правительством, выглядит как техническая. Но она несет за собой широкие правовые последствия. В проекте предлагается поменять в части 3.1 статьи 12.5 КоАП формулировку.

Сейчас там написано, что водитель получит штраф в 500 рублей за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Правительство предлагает заменить требования Техрегламента на "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации". И Техрегламент, и "Основные положения по допуску" запрещают использовать тонировку, если светопропускание лобового и передних боковых стекол будут менее 70%.

Так в чем же разница? А разница заключается в правоприменении норм. У нас на дорогах много машин с иностранными номерами из соседних государств. Но не все эти страны состоят в Таможенном союзе. В него, помимо России, входят Казахстан, Армения, Беларусь и Киргизия. Но много машин из других стран, которые передвигаются по временному ввозу - в течение 6 месяцев их не требуется регистрировать в ГИБДД. Однако на такие авто действие Техрегламента Таможенного союза не распространяется. А значит, что привлекать водителей таких машин к ответственности за тонировку нельзя.

Не раз возникали ситуации, когда им пытались выписывать штрафы, но они их благополучно обжаловали. По данным ГИБДД, особенно такими нарушениями грешат водители из Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Примечательно, что приезжие из двух последних республик чаще всего официально граждане России. Но зарегистрированы в этих республиках, равно как и их автомобили. А потому под юрисдикцию Техрегламента не подпадают.

Именно эту дыру и закрывают поправки в КоАП. Основные положения вместе с перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспорта, - это российский закон. И его нарушения уже влекут правовые последствия для водителей.

Напомним, что борьба с излишне затонированными машинами у нас идет давно. Штраф в 500 рублей - конечно, мелочь, тем более, что его можно заплатить со скидкой в 25%. Но уже давно на дорогах применяется и другой метод воздействия - предписание на устранение нарушения.

И если в течение суток автовладелец не удалит тонировку, то его могут наказать уже по другой статье КоАП. А именно за неисполнение законного требования сотрудника полиции. А это уже штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов. На практике, как правило, такие нарушители отделываются арестом на сутки.