Глава Минпромторга Антон Алиханов заверил, что корректировки расчета утилизационного сбора не приведут к удорожанию популярных автомобилей на российском рынке.

По его словам, предлагаемые изменения в расчете утилизационного сбора не повлияют на доступность самых массовых автомобилей, передает ТАСС.

Алиханов добавил, что предложенные меры сохранят стоимость наиболее популярных категорий машин для покупателей.

Министр подчеркнул, что для физических лиц планируется сохранить льготные коэффициенты при расчете утильсбора для автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Доля таких транспортных средств составляет более 80% российского автопарка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый утилизационный сбор коснется практически всех автомобилей, включая легковые и коммерческие. Автомаркетолог прогнозировала рост цен на иномарки на 40% после внедрения новых правил. Мишустин дал поручение снизить себестоимость отечественных автомобилей для сдерживания роста цен.