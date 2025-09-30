Интерес покупателей в РФ начинает смещаться в сторону гибридных авто

Интерес покупателей в России постепенно смещается в сторону гибридных автомобилей, в 2024 году таких машин в стране было продано около 100 тыс. единиц. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Интерес покупателей начинает постепенно перераспределяться в сторону гибридов. В прошлом году таких машин на нашем рынке было реализовано около 100 тыс. шт.", - сказал он.

Министр отметил, что Минпромторг поддерживает развитие производства гибридов в стране: так, собираемые в Липецкой области последовательные гибридные автомобили включены в программы поддержки спроса.

Что касается электромобилей, то на их популярность, по его словам, влияет развитие необходимой инфраструктуры. В 2023 году наблюдался резкий скачок продаж электрокаров - тогда их продажи выросли почти вчетверо по сравнению с 2022 годом, во многом за счет низкой базы рынка. В 2024 году был уже более спокойный прирост - на 31%, рассказал Алиханов.