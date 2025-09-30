В Северной Корее сфотографировали уникалный седан "Чоллима"

Уикальный седан гольф-класса «Чоллима» сфотографировали в Северной Корее, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Это новый седан гольф-класса из Северной Кореи. Марка «Чоллима» — названа в честь мифического крылатого коня.До этого северокорейский бренд выпускал только тракторы и троллейбусы», — сообщает канал.

Отмечается, что технически это копия китайского седана MG-5 последнего поколения, а MG — это британская марка, принадлежащая китайцам с 2005 года.

По аналогии с «Москвичом» корейцы позаимствовали чужой автомобиль для создания своего автопрома. В КНДР такая новая машина стоит около $15 тыс. (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации) — как Lada Granta.

