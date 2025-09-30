Tesla идет на снижение расходов, урезая электронику в машинах

По информации источников, в аппаратном обеспечении версии HW4, используемой в новых моделях, были обнаружены отсутствие некоторых деталей, которые ранее считались обязательными.

Данное решение направлено на ускорение процесса сборки и снижение издержек в производстве автомобилей. Однако эта информация вызвала разногласия среди специалистов. Эксперты обсуждают, как такие изменения повлияют на надежность и функциональность будущих авто.

