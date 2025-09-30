Министры промышленности России и Белоруссии запустили конвейер на БелАЗе

В первом тестовом запуске конвейерной ленты по сборке карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности - до 240 тонн - приняли участие на белорусском автогиганте отраслевые министры Союзного государства Андрей Кузнецов и Антон Алиханов.

Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на руководство БЕЛАЗа, добавив, что на одной из машин серии БЕЛАЗ-7530 белорусский и российский министры проехали по заводскому испытательному полигону, оценив ходовые качества, простоту управления и маневренность техники.

Комментируя технологические изменения, которые происходят на предприятии в полусотни километрах от Минска, генеральный директор Сергей Лесин рассказал и о процессе модернизации производственных мощностей, и особенностях сборочного процесса серийных моделей карьерных самосвалов, а главное - о создании образцов инновационной техники и импортозамещающей продукции.

В частности, уточнил глава прославленного автогиганта, новая конвейерная линия, оснащенная современной информационной системой управления и мониторинга, позволит собирать на треть больше тяжеловесов, интенсивнее станет поток сборки большегрузной техники, а рабочие места на сборочных постах получат современный вид и оснащение.

Правда, обозреватели констатируют, что сборочный конвейер - это только одна из частей комплексной реконструкции и технического переоснащения цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей, реализуемых в рамках масштабного инвестиционного проекта модернизации.

В свою очередь российский министр выразил особое удовлетворение, что "межгоскредит, который был предоставлен Беларуси, активно используется для развития, модернизации машиностроительных производств, таких знаковых как БЕЛАЗ".

Пожелав коллективу новых успехов и новых побед, Алиханов подчеркнул, что белорусская техника широко используется в России: в угольной отрасли, металлургии и в ряде других производственных сферах.

Кстати, на примере плодотворных связей БЕЛАЗа с его стратегическими российскими партнерами главы отраслевых ведомств обсудили динамику двустороннего сотрудничества профильных ведомств и вопросы развития торгово-экономического взаимодействия, передают новостные порталы.