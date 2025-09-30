Автоюрист объяснил бессмысленность борьбы с тонировкой

До сих пор никто не смог доказать влияние тонировки автомобиля на безопасность, лучше заняться проблемой некорректно работающих дорожных камер, заявил НСН Сергей Радько.

Борьба с тонировкой автомобилей сегодня – это создание видимости борьбы за безопасность, заявил НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Правительство подготовило законопроект, исключающий возможность для некоторых водителей не платить штрафы за чрезмерную тонировку стекол. Поправки коснуться автовладельцев из Армении, Абхазии, Южной Осетии и Грузии, которые могут использовать свои автомобили на территории РФ сроком до полугода без регистрации в ГИБДД. Это позволяет им не подчиняться нормам КоАП в части наказания за тонировку. Радько заверил, что сегодня крайне редко можно встретить тонированную машину.

«У нас есть техрегламент, который обязателен для всех транспортных средств. Там где-то была оговорка про то, что автомобили Армении, Абхазии, Южной Осетии и Грузии не должны соответствовать техрегламенту. А наш техрегламент как раз и предусматривает ограничения на тонировку. Но сегодня крайне редко встречаются тонированные машины, да и никто, честно говоря, не смог бы вразумительно доказать какое-то ее влияние на безопасность. Поэтому борьба с тонировкой, на мой взгляд, представляет собой создание видимости борьбы за безопасность», - рассказал он.

По его словам, проблемы дорог и некорректно работающих дорожных камер должны волновать соответствующие структуры куда больше, чем тонировка.

«Тем более, что в сфере безопасности у нас есть куда более серьезные проблемы, чем отлов тонированных машин. А отловить машину вообще может только инспектор на дороге. У нас качество дорог, мягко говоря, не очень, даже в московском регионе. У нас много ремонтов, которые не обозначены, много ямок на дорогах, много камер, которые стоят непонятно как и фиксируют нарушение скорости, которое не всегда имеет место быть. У нас же есть ГИБДД - кому как не им влиять на факторы безопасности дорожного движения. Ведь и разметка, и дорожные знаки, и качество дороги - это все влияет на безопасность», - подытожил он.

